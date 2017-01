Hahn start tegen PSV, De Wijs maandag verwacht

De selectie van Excelsior tijdens de boksclinic van Marichelle de Jong

Warner Hahn zal zaterdag het doel van Excelsior verdedigen tegen PSV en die club zet maandag waarschijnlijk het licht op groen om Jordy de Wijs te verhuren aan de Rotterdammers. Dat heeft trainer Mitchell van der Gaag gezegd tijdens een boksclinic die Excelsior woensdag woensdagmiddag afwerkte.

Hahn kwam in de winterstop op huurbasis over van Feyenoord en keepte afgelopen zaterdag in de met 3-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Jong Ajax. Hij verdringt Tom Muyters uit het doel die mag vertrekken bij de Kralingers. "Wij wilden een aantal verbeterpunten. Daarvoor hebben we Warner Hahn gehaald. Het is niet zo dat Hahn gelijk een basisplaats heeft, maar als hij start tegen Ajax kun je er van uit gaan dat hij een week later ook tegen PSV begint", aldus Van der Gaag.



Excelsior gaat Jordy de Wijs huren van PSV. De trainer van de Eindhovenaren, Phillip Cocu, gaf dinsdag aan dat zijn verhuur afhangt van een eventueel vertrek van Simon Poulsen, maar Van der Gaag maakt zich daar niet heel druk over. "We spelen in de eerste wedstrijd natuurlijk tegen PSV dus dat zal er ook wel mee te maken hebben. Ze zullen vast niet wakker liggen van Excelsior, maar het speelt altijd wel mee. Je moet er een beetje doorheen prikken. Maandag wordt hij waarschijnlijk gepresenteerd."



Excelsior kreeg woensdagmiddag een boksclinic van voormalig Europees kampioene Marichelle De Jong. Ook Cedric Badjeck was hierbij. Na een stageperiode bij FC Emmen is de aanvaller in afwachting van een contractvoorstel of een afwijzing.



Een reportage over de boksclinic is vrijdag te zien in FC Rijnmond.