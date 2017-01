Erasmus en 'Goede Manierlijcke Seden'

Een maaltijd beginnen met de beker te heffen, is iets voor dronkenlappen. Dat zegt Desiderius Erasmus Roterodamus in 1530.

Erasmus heeft in dat jaar geschreven over etiquette: Civilitate Morum Puerrilium Libellus. De Civilitate is in eerste instantie bedoeld als leerboek voor jongens van de Latijnse school.Verdeeld over zeven hoofdstukken gaat Erasmus in op goede manieren. De eerste Nederlandse uitgave verschijnt in 1546 met de titel 'Goede Manierlijcke Seden.In Rotterdam zijn bij opgravingen verschillende spullen gevonden die in de 16e eeuw - de tijd waarin Erasmus leeft - gebruikt worden. Cees Herweijer van BOOR heeft zich in het hoofdstuk vier van de Civilitate verdiept. Dat deel gaat over welgemanierdheid aan tafel.Erasmus verwoord zijn adviezen op een geestige manier. Hij geeft soms gekscherend voorbeelden van de manier waarop een jongen zich niet dient te gedragen. Hij zet zich af tegen onbeschaafde manieren van boeren, maar ook tegen het geaffecteerde tafelen aan het hof.Onder het kopje 'hygiene en houding' schrijft Erasmus: "Met ongekamd haar lopen is boers: het moet netjes zitten maar ook weer niet meisjesachtig fraai. Ga pas aan tafel nadat je je handen hebt gewassen en knip ook je nagels , zodat er geen vuil onder blijft zitten."Herweijer: "In de loop van de 16e eeuw komt de massieve eettafel in gebruik. Naast de tafel staan stoelen, maar niet voor iedereen: de ouders zaten en de kinderen stonden aan tafel. De tafel wordt gedekt met een laken, dat toen ammelaken wordt genoemd. Soms wordt er langs de rand een tweede laken geplooid, de zogenaamde longiere, die dienst doet als gemeenschappelijk servet."In de tijd van Erasmus komt het individuele servet in gebruik. Hij zegt daarover: Als je een servet krijgt, leg je dat over je linker schouder of- arm. Vettige vingers aflikken is even onbehoorlijk als ze afvegen aan je hemd: gebruik daarvoor een servet.Bij het dekken van de tafel worden op tafel schenkkannen, een schotelring, glazen of bekers, een zoutvat en teljoren geplaatst. Het teljoor () is een rond of rechthoekig houten of tinnen snijplankje, de voorloper van het moderne eetbord.Wijn werd gedronken uit glazen of tinnen bekers. Een maaltijd beginnen met de beker te heffen is iets voor dronkenlappen: zij drinken uit gewoonte, niet van de dorst. Dit wijst niet alleen op een gebrek aan manieren, maar is ook nog eens slecht voor de gezondheid. Drink ook niet meteen na een lepel soep, en zeker niet na de melk.Een jongen mag niet meer dan twee of hooguit drie bekers drinken bij het eten. Meer is ongepast en ongezond. Het is niet fatsoenlijk om, zoals een ooievaar, je nek helemaal achterover te buigen om toch maar de laatste druppel uit je beker te halen.Erasmus beschrijft ook de plaats van het mes op tafel: aan de rechterkant van het bord plaats je de beker en een schoon mes, aan de linkerkant een stuk brood. Je brood moet je netjes met je mes in stukjes snijden, zonder overal de korst af te halen, want dat lijkt aanstellerig.Voor het eten van vloeibare spijzen worden van oudsher houten lepels gebruikt. Vanaf de 15de eeuw worden er ook lepels van messing en tin gebruikt. Soms zijn de lepels van zilver.Vorken worden nog niet mee gebruikt om mee te eten. Een vork uit de 15de/16de eeuw heeft twee of drie tanden en wordy gebruikt om vast voedsel van de schotel naar een teljoor te brengen. Pas in de 18de eeuw komt de vork met vier tanden in gebruik.In de 16de eeuw worden puntige messen soms gebruikt als tandenstoker, een gewoonte die door Erasmus wordt afgeraden: "Als er wat tussen je tanden is blijven zitten, peuter je dat niet los met de punt van een mes zoals honden en katten en evenmin met een servetje. Je gebruikt een tandenstoker van mastiekhout of een veertje of het scherpe beentje van een kippen- of hanenpoot", schrijft hij.Houten tandenstokers uit de 16de eeuw zijn niet bewaard gebleven, maar wel benen en metalen exemplaren, alsmede toiletsetjes met een combinatie van tandenstoker, tongschraper en oorlepel ().Op zondag 19 februari is in de Markthal 'Aan tafel met Erasmus: historisch diner met theater, rondleiding en smakelijke verhalen'. Deze bijeenkomst waar deelnemers zelf kunnen meemaken hoe het er in de 16e eeuw aan tafel toe gaat, wordt georganiseerd door De Tijdtrap