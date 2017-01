Man zwaait met mes op straat in Rotterdam-Zuid

Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

De politie in Rotterdam heeft woensdag een 37-jarige man uit het Limburgse Thorn opgepakt. Hij was verward en liep op de Schoonegge op Zuid te zwaaien met een mes.

De man had eerder op de dag al telefonisch gedreigd een bekende te komen opzoeken in Rotterdam. Toen hij ook echt op de stoep stond met een mes, hebben agenten hem aangehouden.



Er is niemand gewond geraakt. Het is onduidelijk waar de verwarde man zijn doelwit op de Schoonegge van kent.