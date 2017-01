Artsen Maasstad Ziekenhuis op non-actief na spanningen op werkvloer

Twee artsen op de intensive care van het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis zijn op non-actief gezet. Verschillende medewerkers hebben ruzie en kunnen daardoor niet meer samenwerken, blijkt woensdag uit intern onderzoek.

De twee artsen zijn de komende maand niet ingeroosterd. Het ziekenhuis gaat met hen in gesprek zodat ze een oplossing kunnen vinden. Het Maasstad heeft niet gezegd waar de spanningen precies over gaan en op welke manier de betreffende artsen betrokken zijn.Het ziekenhuis wil wel benadrukken dat de spanningen niet hebben gezorgd voor slechte behandeling en zorg van patiënten. "Alle intensivisten leveren individueel goede zorg, daarover is geen twijfel", zegt het Maasstad. Er zijn de afgelopen tijd geen incidenten geweest op de afdeling.Het werk van de twee doktoren wordt komende maand overgenomen door andere artsen die net nieuw zijn op de intensive care.Eind oktober werd al bekend dat het niet boterde tussen de artsen. De verschillen van inzicht tussen de specialisten speelt volgens ingewijden al meerdere jaren