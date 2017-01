Vrachtwagen rijdt tegen slagboom Nieuwe Botlekbrug

Foto: Weginspecteur Michael @WIS_Mike

Een vrachtwagen heeft woensdag aan het eind van de middag een slagboom op de Nieuwe Botlekbrug aangereden. Het wegverkeer heeft volgens Rijkswaterstaat geen last van de storing. Alleen het scheepvaartverkeer ondervindt problemen doordat de brug niet open kan.

Monteurs zijn onderweg om de slagboom te repareren. Waarschijnlijk is die binnen een uur weer gemaakt.



De Nieuw Botlekbrug heeft sinds de opening vorig jaar zomer allerlei problemen gekend. De brug is al 82 keer in storing geweest. Al die keren ging het echter om problemen met het brugsysteem zelf.