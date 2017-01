Dat is schrikken: helft van twee-onder-een-kap opeens gesloopt

De helft van het huis werd van de een op de andere dag gesloopt

Het is een koude winter voor Wout Hoogland en zijn vrouw. De helft van het huis waarin zij wonen aan de Terbregse Rechter Rottekade in Rotterdam werd - zonder dat ze het wisten - gesloopt door de nieuwe eigenaar. De buitenmuur is erg dun en de kou glipt nu makkelijker naar binnen.

Hoogland woont al 46 jaar in de witte historische twee-onder-een-kap-woning. Hij keek dan ook vreemd op toen de sloper bezig was geweest. "Ik kwam aanrijden en dacht: wat is dit nu? Welke gek is hier bezig geweest?"



Verkocht

De helft van het pand kon worden gesloopt doordat de ene helft wordt verhuurd aan Hoogland en de andere helft werd verkocht. De nieuwe eigenaar kreeg een sloopvergunning en een bouwvergunning. "Ik kan er niks meer aan doen", zegt Hoogland. "Maar ik had liever gehad dat het was gebleven zoals het was."



Hoogland en zijn vrouw hebben flink kou geleden. "We zaten met dekens bij de houtkachel. Het was winderig en binnen werd het niet warmer dan 10 graden", vertelt de 67-jarige Hoogland met een relativerende lach. Gelukkig is er nu een aannemer bezig met het dichten van de zijkant.



Rechtszaak

Het is nog onduidelijk wat er nu op de bouwgrond van het gesloopte huis komt. Daar loopt nog een rechtszaak over bij de Raad van State. Over zes weken is er uitspraak.



De nieuwe eigenaar laat weten dat hij eerst van plan was om het huis te renoveren, maar er was zoveel achterstallig onderhoud dat dat niet meer ging. Hij betreurt hoe het is gelopen.