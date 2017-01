Winter zorgt voor volle ziekenhuisbedden

Topdrukte bij de ziekenhuizen in de regio. De winter eist zijn tol en dat zorgt ervoor dat de bedden vol liggen. Regelmatig moet aangeklopt worden bij andere ziekenhuizen om patiënten kwijt te kunnen.

Ook bij het Albert Schweitzer ziekenhuis is dat het geval. Het Dordtse ziekenhuis moest de laatste dagen meerdere patiënten doorsturen naar het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. En zo wordt er veel geschoven, want ook bij de Rotterdamse ziekenhuizen is het volle bak.



Kwetsbare ouderen

De winter is eigenlijk altijd een drukke periode voor ziekenhuizen. Door de kou zijn mensen meer vatbaar voor infecties en griepepidemieën, met name kwetsbare ouderen worden vaker opgenomen. Het lijkt dit jaar erger dan normaal.



"Het hoort bij de tijd van het jaar, maar het is nu echt extreem druk", vertelt afdelingshoofd Spoedeisende Hulp Ton Bok van het Albert Schweitzer ziekenhuis. "Het personeel werkt echt heel hard om het bij te kunnen houden. Er is amper tijd voor een boterhammetje."



Wachttijden

Voor patiënten betekent de drukte langere wachttijden, minder persoonlijke aandacht en geplande operaties die soms verzet moeten worden. De drukte neemt meestal in februari en maart weer af.