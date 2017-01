Feyenoord wil staanplaatsen in De Kuip

Feyenoord wil staanplaatsen in De Kuip

Feyenoord wil voor het begin van het komend seizoen staanplaatsen creëren in De Kuip. Dit zei algemeen directeur Eric Gudde tijdens de nieuwjaarsreceptie van woensdagavond. Hiermee vervult de club een lang gekoesterde wens van enkele supporters.

Als het aan Feyenoord ligt komt er een aantal vakken waar supporters kunnen zitten, maar ook kunnen staan als zij dat willen. Hoe dit er precies uit gaat zien en welke vakken dit zijn, is nog niet bekend.



In zijn toespraak gaf Gudde aan tevreden te zijn over het jaar 2016 waarbij hij de belangrijke rol van Dick Advocaat benadrukte. De huidige coach van Fenerbahce schoot in het begin van het jaar trainer Giovanni van Bronckhorst te hulp toen het team een reeks nederlagen had geleden.



Gudde deed ook een opmerkelijke uitspraak op deze avond. Hij zei dat hij het jammer vond dat Feyenoord uit Europa ligt, maar dat dit een zegen is voor de strijd om het kampioenschap.



Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd ook voor de vierde keer de Willem van Hanegem Trofee uitgereikt, een prijs voor een Feyenooorder die een verdienstelijke rol vervult voor de club. Deze trofee ging naar Maup Martens die op 69-jarige leeftijd senioren-scout is van de Feyenoord Acedemy.