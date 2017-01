Mysterieuze trillingen door graafwerk en dichtslaande deuren

Foto: MediaTV

Met deze verklaring beschouwt Woonstad de zaak Allard Piersonstraat nu als gesloten. Bewoners reageren opgelucht en zeggen weinig tot niets meer te merken van de trillingen. Tientallen bewoners werden eind november geëvacueerd nadat de hulpdiensten heftige trillingen in de portiekwoningen hadden vastgesteld. Pas uren later mochten de bewoners terug naar huis. Maar ondanks een grondige inspectie bleven de trillingen.Woonstad besloot daarom nog meer onderzoek te doen. De corporatie plaatste onder meer trillingsmeters en het gespecialiseerde bedrijf Fugro werd om hulp gevraagd. Werkzaamheden werden al snel als oorzaak genoemd."De gemeente Rotterdam was om de hoek bezig met het vervangen van de riolering", zegt manager Techniek Frans Hengst van Woonstad. "Daarbij werden zware voertuigen ingezet. Er is vastgesteld dat er horizontale druk op de gevel werd gezet, waardoor die trillingen werden veroorzaakt."Maar ook in de kerstvakantie - toen de werkzaamheden stillagen - sloegen de aanwezige trillingsmeters uit. "Dat verraste ons, dat verraste de bewoners", zegt Hengst. "We denken dat het de balkon- en portiekdeuren zijn die zwaar dichtslaan. En die dus ook uitslagen gaven op de trillingsmeters."Met deze verklaring beschouwt Woonstad de zaak Allard Piersonstraat nu als gesloten. Bewoners reageren opgelucht en zeggen weinig tot niets meer te merken van de trillingen.