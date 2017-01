Gudde: 'Daarom staan Chelsea en Liverpool ook bovenaan'

Eric Gudde

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Feyenoord zei algemeen directeur Eric Gudde in zijn toespraak dat het voor het kampioenschap gunstig is dat de club is uitgeschakeld in Europa. Voor de microfoon van RTV Rijnmond verdedigde hij deze uitspraak. ''In Engeland staan Chelsea en Liverpool ook bovenaan en zij spelen niet Europees dit jaar.''

Gudde geeft aan dat hij graag nieuwe Europese reizen had gemaakt, maar dat de keerzijde van de medaille positief is. ''Je hoeft je niet om de week op te laden voor Europees voetbal en kan dan gewoon lekker trainen.''



Verder praatte verslaggever Ruud van Os met Gudde over de plannen voor een nieuw stadion van Feyenoord. Gudde heeft er alle vertrouwen in dat de gemeente instemt met het plan van Feyenoord City. ''Het grote verschil met het verleden is, is dat het nu om gebiedsontwikkeling gaat.''