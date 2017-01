Van Geel: 'Wij zijn titelkandidaat nummer 1'

Martin van Geel (rechts)

Martin van Geel, technisch directeur van Feyenoord, heeft er vertrouwen in dat de club de goede lijn continueert en de favoriet is om kampioen te worden. ''Als ik zie hoe deze groep, de staf en iedereen binnen Feyenoord hiermee bezig is, denk ik dat wij voor het aller hoogste gaan'', zegt hij woensdagavond op de nieuwjaarsreceptie van Feyenoord.

Verder sprak Van Geel voor de microfoon van RTV Rijnmond over de selectie van de club. Volgens hem is er op dit moment geen enkele speler te koop, ondanks de vrij ruime selectie. ''We willen met deze groep voor de prijzen gaan en hebben een brede selectie nodig voor als er blessures en schorsingen komen.''