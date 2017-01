'Manifest ouderenzorg van Hugo Borst kost tot 2 miljard'

'Ma' van Hugo Borst

De plannen voor de ouderenzorg uit het manifest van Hugo Borst kosten bijna 2 miljard euro en er zijn 45.000 extra werkplekken voor nodig. Dat concludeert ActiZ, de branchevereniging van bijna vierhonderd zorgondernemers, op basis van eigen berekeningen.

De Rotterdamse schrijver, journalist en columnist Hugo Borst kwam de afgelopen periode veel in het nieuws met zijn manifest 'Scherp op Ouderenzorg'. Hij en Carin Gaemers vinden dat kwetsbare ouderen in verpleeghuizen structureel niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. In het manifest pleiten ze voor verandering.



Zo wil Borst onder meer dat er op piekmomenten altijd twee medewerkers op een groep van zes tot acht bewoners aanwezig zijn. Nu is dat vaak één iemand. De Tweede Kamer en staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) omarmden de manifest



70.000 extra werknemers

Hoewel ActiZ ook voorstander is van het 'vier ogen, vier handen', ziet de organisatie veel problemen bij de eventuele uitvoer van het manifest. Afgezien van de hoge kosten van 1,5 tot 2 miljard euro zijn er te weinig mensen die werken in de zorg.



Als het plan wordt uitgevoerd zoals Borst dat graag ziet, moeten er 45.000 fulltime banen komen. Dat komt neer op 70.000 extra medewerkers. Volgens ActiZ is dat onhaalbaar, omdat de arbeidsmarkt nu al krap is. Dat zal komende jaren alleen nog maar toenemen, verwacht de brancheorganisatie.



'Ma'

Hugo Borst en Carin Gaemers wonnen vorige week de Machiavelliprijs 2016 voor hun manifest over de ouderenzorg. Borst oogstte eerder veel lof voor zijn boek 'Ma' over zijn dementerende moeder die in een verpleeghuis van de Rotterdamse zorginstelling Laurens zit. Hij schreef daarna een woedende brief over de bureaucratie in de zorg.