Van Bronckhorst: 'Druk neemt toe als je dichterbij komt'

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst lijkt met zijn team dit seizoen meer dan voorheen mee te gaan strijden om de landstitel. Een proces waar hij als speler al de nodige ervaring mee heeft bij topclubs als FC Barcelona 'De druk neemt steeds meer toe als je dichter bij de titel komt, maar deze groep kan daarmee omgaan.''

Van Bronckhorst zei dit tegen RTV Rijnmond tijdens de nieuwjaarsreceptie van Feyenoord. Daarbij gaf hij ook aan niet bang te zijn om voor het derde jaar op rij een dramatische maand januari te beleven. ''Vorig jaar gingen we al minder goed de winterstop in met een gelijkspel bij Groningen en de nederlaag tegen NEC. Nu zijn we zeer positief de winter in gegaan en dat neem je zeker mee.''