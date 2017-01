20th Century Women is slotfilm IFFR

International Filmfestival Rotterdam

Het Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR) sluit komende editie af met de film 20th Century Women. De Amerikaanse drama-komedie beleeft op zaterdag 4 februari haar Europese première op het festival.

De film van regisseur Mike Mills gaat over een 15-jarige jongen die wordt opgevoed door zijn excentrieke moeder en twee jongere vrouwen. Annette Bening speelt een van de hoofdrollen en werd daarvoor genomineerd voor een Golden Globe.



"We zijn bijzonder blij met het liefdevolle als sfeervolle 20th Century Women als slotfilm van IFFR. Regisseur Mills schetst met humor, emotie en een tikkeltje weemoed een visuele ode aan vrouwen van toen", zegt IFFR-directeur Bero Beyer.



De 46ste editie van het IFFR begint op 25 januari en duurt tot en met 5 februari. De openingsfilm is Lemon van regisseur Janicza Bravo. De cast van de tragikomedie is tijdens de première aanwezig in Rotterdam.