Albert de Jong: 'We willen het record van Jacobs verbreken'

Excelsior-voorzitter Albert de Jong heeft een ambitieuze doelstelling uitgesproken op de nieuwjaarsreceptie van Excelsior. Hij wil het record van trainer Rob Jacobs uit de boeken werken. ''Jacobs bleef als trainer in het begin van de jaren 80 vijf jaar in de eredivisie en dat willen wij graag verbreken.''

De Kralingers staan op dit moment vijftiende in de eredivisie en kunnen bij handhaving aan de plannen blijven werken volgens De Jong. ''We zijn bezig om elk jaar de inkomsten te laten stijgen waardoor we kunnen groeien in de spelersbudgetten en faciliteiten.''



Eén van die faciliteiten is het stadion van Excelsior. De Jong geeft aan dat de club het liefst zo snel mogelijk ook de laatste twee hoeken van Woudestein dichtbouwt als Excelsior in de eredivisie blijft.