Regio neemt maatregelen tegen hoogwater

IJsselkering

Op verschillende plekken in de regio kunnen in de nacht van woensdag op donderdag de kades overstromen door de hoge waterstand. Volgens de brandweer is die kans groter bij zwakke, lage waterkanten die vaker overstromen.

De Hollandsche IJsselkering in de Hollandsche IJssel bij Krimpen gaat komende nacht dicht vanwege hoogwater. De afsluiting duurt van 01.00 uur tot 07.00 uur. Vrijdag gaat de kering weer dicht van 12.00 uur tot 22.00 uur.



In Rotterdam zijn onder meer de Willemswerf en de kades van het Noordereiland risicoplekken. De gemeente Maassluis heeft een waarschuwing afgegeven voor de Burgemeester de Jonghkade. Mensen wordt geadviseerd niet op de wal te parkeren.



Hoogwater wordt veroorzaakt door twee opeenvolgende stormen en springtij. Vanaf vrijdag worden er nog veel hogere waterstanden verwacht. Die kunnen voor grote problemen zorgen. Een speciaal team van de hulpdiensten komt donderdagmiddag bij elkaar om over eventuele maatregelen te praten.



Mogelijk sluit ook de Maeslantkering, meldt Rijkswaterstaat. Als het water blijft stijgen, gaat die vrijdag in de loop van de dag dicht. De kering is slechts één keer eerder gesloten vanwege de hoge waterstand. Dat was in 2007.