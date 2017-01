Stroom aan ideeën voor afgekeurde schapenknuffels Dordrecht

De gemeente Dordrecht heeft in twee dagen tijd meer dan honderd ideeën binnengekregen voor de voor kinderen gevaarlijke knuffels waar ze mee zit. Veel mensen willen dat van de schaapjes iets wordt gemaakt wat voor iedereen zichtbaar is.

Een post van de gemeente op Facebook is sinds dinsdag meer dan 10.000 keer bekeken. Veel mensen delen het bericht of komen met een oplossing.Het was de bedoeling dat de schaapjes cadeau zouden worden gegeven als iemand de geboorte van een kind aangeeft. In enkele partijen van de knuffels liet de vacht los en bij andere zendingen lieten de oogjes los. Dat is gevaarlijk voor kleine kinderen.De gemeente wil een of meerdere ideeën laten uitvoeren, maar het mag niet te veel geld kosten. Tot 15 januari kunnen mensen hun plannen kwijt.