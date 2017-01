Kades onder water in Vlaardingen en Rotterdam

Op sommige plaatsen in de regio zijn in de nacht van woensdag op donderdag kades onder water gelopen. In Vlaardingen en in Rotterdam was het raak.





Voorzorgsmaatregelen

Rijkswaterstaat sloot woensdagavond de IJsselkering in de Hollandsche IJssel bij Krimpen vanwege het verwachte hoge water. De schuiven gaan dicht als de waterstand te ver boven NAP uitkomt.



Het is nog niet heel erg, zegt onze verslaggever Mirjam de Winter vanaf de Oosterkade bij de Willemsbrug rond 6.30 uur: "Een paar uur geleden stond het hier nog onder water, maar inmiddels heeft het water zich teruggetrokken. Het is redelijk droog." Aan het begin van de donderdagochtend gingen de schuiven weer open. De hoogste waterstanden worden vrijdag verwacht.