Dordtse treinreizigers klagen massaal over volle treinen

Door werkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam Blaak klagen reizigers in Dordrecht 'meer dan ooit tevoren'. Volgens reizigersorganisatie Rover moeten werkzaamheden 's nachts plaatsvinden en niet overdag, zoals nu.

Met name op station Dordrecht stappen reizigers in bomvolle treinen. "Sinds deze week is het wel druk ja", zegt een reiziger donderdagochtend in de spits.Een andere reiziger deed nog een poging een minder drukke trein te pakken: "Ik heb geen zin in een drukke trein, maar in de volgende is het ook druk."Passagiers klagen bij reizigersorganisatie Rover over de enorme drukte. "De afgelopen dagen hebben we meer klachten gekregen dan ooit tevoren", zegt Enne de Boer.De Boer is het niet eens met het tijdstip van de werkzaamheden: "Rover is van oordeel dat je niet overdag aan het spoor moet werken, maar 's nachts. Dit is gewoon heel stom."De NS laat in een reactie weten dat het onbegonnen werk is om deze werkzaamheden alleen 's nachts te doen. "Het gaat om een klus van 32 dagen. Als je 's nachts elke keer een klein stukje gaat doen, kost het ongelofelijk veel moeite om elke dag het spoor weer in dienst te moeten gaan stellen."Volgens de NS is er overleg geweest met ProRail en is dit de beste manier om deze klus uit te voeren: "Er is discussie over geweest en we wisten dat er klachten zouden gaan komen."De tip om buiten de spits te reizen is volgens Rover een onzinnige: "Je hebt te maken met mensen die naar hun werk of naar school of de universiteit moeten. Zij zijn aan tijden gebonden. Dus, wat is dit voor nonsens?"Ook dat snapt de NS: "Maar niet iedereen is aan tijden gebonden. We willen mensen in elk geval waarschuwen. We begrijpen ook wel dat het niet voor iedereen geldt. Het is een advies voor als je de mogelijkheid hebt."Door de werkzaamheden aan de Willemsspoortunnel wordt reizigers ook geadviseerd om in het centrum van Rotterdam de metro als alternatief te gebruiken. Ook dat schiet de reizigersorganisatie in het verkeerde keelgat."Mensen hebben een treinkaart en geen metrokaart en dus kost het ze geld", zegt De Boer, die vindt dat reizigers op extra kosten worden gejaagd.De woordvoerder van de NS laat weten dat er geen andere mogelijkheid is dan om mensen te adviseren de metro te pakken. "Maar als reizigers extra kosten maken, kunnen ze zich daarmee melden bij de klantenservice. De NS bekijkt dan per reiziger wat er gedaan kan worden."De werkzaamheden aan het spoor in Rotterdam duren nog tot en met zondag 22 januari.