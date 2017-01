Toename aantal verstekelingen in Rotterdamse haven

De Marechaussee zoekt met behulp van honden naar illegalen in de Rotterdamse haven

In de Rotterdamse haven hebben het afgelopen jaar 509 migranten geprobeerd om op een schip te komen naar Engeland. Volgens burgemeester Aboutaleb zijn dat er veel meer dan voorgaande jaren.

De VVD en Leefbaar Rotterdam hadden raadsvragen gesteld aan de burgemeester. Aanleiding waren signalen over overlast door migranten in Hoek van Holland.



Volgens Aboutaleb zijn er in het afgelopen jaar in totaal 509 'incidenten met vreemdelingen' geweest. Ze werden illegaal of onder verdachte omstandigheden gevonden op of in de buurt van de veerdiensten naar Engeland.



Inklimmers

Bij ferrydienst Stena Line waren de meeste incidenten met migranten: 349 in totaal, waarvan 288 'inklimmers'. Dat zijn mensen die in trailers, containers of laadbakken zijn gekropen.



De meeste inklimmers komen uit Albanië. Volgens Aboutaleb hebben de politie en de Koninklijke Marechaussee het wel onder controle: "78% van de mensen die een illegale oversteek willen maken, wordt al voor de havens elders in Nederland aangetroffen."



Volgens Aboutaleb controleert de politie extra in Hoek van Holland om te voorkomen dat er in de buitenlucht wordt geslapen. Verstoring van de openbare orde wordt niet geconstateerd.



Debat

De gemeenteraad van Rotterdam debatteert donderdagmorgen op verzoek van Leefbaar en de VVD over het onderwerp.