Problemen op spoor tussen Rotterdam en Delft

ns trein station Rotterdam Fotografie Roald Sekeris

Door een kapotte wissel is het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft donderdag ontregeld. De problemen begonnen 's ochtends vroeg.

De NS meldde in eerste instantie dat de problemen de hele dag zouden duren en pas in de avond opgelost zouden zijn. Het lijkt er inmiddels op dat de verstoring aan het einde van de middag is verholpen.



De verstoring komt door een kapotte wissel. Tussen Schiedam Centrum en Delft Zuid rijden geen treinen en dat duurt waarschijnlijk tot 16.30 uur.



De vertraging kan oplopen tot een uur. Mensen kunnen omrijden door de Randstadrail vanuit Den Haag te gebruiken, of de trein via Gouda te nemen.