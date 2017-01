Grazers Biesbosch niet weg vanwege hoogwater

Een groep van zestig dieren uit de Biesbosch hoeft donderdag toch niet geëvacueerd te worden vanwege het dreigende hoge water. De waterbuffels, konikpaarden en Schotse hooglanders kunnen blijven staan waar ze nu zijn.

Volgens de natuurbeheerders van Free Nature zijn er in de Noordwaard genoeg hoge plekken, zoals terpen. Daar kunnen de dieren naartoe als het water stijgt.Er lagen plannen klaar om de dieren per aanhanger over te brengen naar het Biesboschmuseum bij Werkendam. Omdat vrijdagmiddag de hoogste waterstanden worden verwacht, wordt vrijdagochtend weer overlegd over de dieren.In december maakte RTV Rijnmond deze reportage over de manier waarop de dieren worden voorbereid als de waterstand dreigt te gaan stijgen.