Scheidsrechters krijgen videoscherm bij kwartfinales KNVB-beker

Videoscheidsrechter Danny Makkelie

Bij de wedstrijden in de kwartfinales van het KNVB-bekertoernooi, waaronder Vitesse - Feyenoord en FC Volendam - Sparta, krijgen ook de scheidsrechters een videoscherm om de wedstrijdbeelden terug te kijken.

Het videoscherm voor scheidsrechters is een aanvulling op de videoscheidsrechter. Voor de Dordtse arbiter Danny Makkelie is de toevoeging niet nieuw. Tijdens het WK voor clubteams in Japan afgelopen jaar was Makkelie actief als videoscheidsrechter. In de halve finalewedstrijd gaf hij een 'call' aan arbiter Viktor Kassai, die toen naar de kant liep om de wedstrijdbeelden terug te kijken.



Bij alle vier de kwartfinales wordt de videoscheids ingezet. Vitesse - Feyenoord wordt gespeeld op 26 januari om 20:45 uur en FC Volendam - Sparta staat op 24 januari om 20:45 uur op het programma.