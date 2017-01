Boijmans eert overleden kunstenaar Daan van Golden

Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam richt een speciale expositie in met werken van Daan van Golden. De Schiedamse kunstenaar overleed eerder deze week.

Volgens de directeur van Boijmans, Sjarel Ex, verliest de Nederlandse kunst een van haar meest eigenzinnige kunstenaars. Het museum was meer dan 40 jaar met de in Rotterdam geboren kunstenaar verbonden. Van Golden (80) werd in 1936 geboren in Katendrecht. De expositie is bedoeld als plek voor zijn familie en vrienden om waardig afscheid van hem te nemen.Boijmans bezit 67 kunstwerken van Daan van Golden, waaronder enkele fotoseries. De expositie is van 17 januari tot en met 19 februari te zien in het museum.