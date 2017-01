Verdachten inbraak bakkerij Berkel opgepakt

Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

De politie heeft donderdagochtend vier mannen opgepakt voor een inbraak bij een bakker in Berkel en Rodenrijs. De verdachten komen allemaal uit Den Haag.

Rond 02.00 uur 's nachts zag een omwonende vier mannen met capuchons rondhangen aan de Westpolderstraat. Ze hadden allerlei spullen in hun handen en reden even later weg.



De omwonende belde de politie. Agenten reden de verdachte wagen al snel tegemoet. De politie probeerde de auto te blokkeren, maar de wagen trapte het gaspedaal in en reed weg.



Hoge snelheden

Tijdens de achtervolging richting Pijnacker werden snelheden tot boven de 150 kilometer per uur gehaald. In de buurt van metrostation Nootdorp reed de auto op een paaltje. Alle verdachten sloegen vervolgens te voet op de vlucht.



Ook de agenten stapten uit. Ze wisten alle vluchters aan te houden. Eén van de verdachten werd gebeten door een politiehond.



Later bleek dat er was ingebroken bij een bakkerij aan de Westpolderstraat. Het onderzoek van de politie is nog aan de gang.