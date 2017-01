Rob Klerkx & The Secret in Live uit Lloyd

Rob Klerkx and The Secret

Live uit Lloyd ontvangt vrijdag 13 januari na lange afwezigheid Rob Klerkx weer met zijn band The Secret. Rob werd vooral bekend als drummer van de Nederlandse rockband Moke maar timmert ook met zijn eigen werk en band al jaren aan de weg. Nu is er een nieuwe plaat die de grote doorbraak moet worden.

' heet het nieuwe en alweer zesde album dat ditmaal hevig leunt op de Amerikaanse gitaarbands die het landschap bepaalden in de jaren 90. Het is dan ook alweer 25 jaar geleden dathet epicentrum was van de grunge en aanverwante stromingen, dus het mag weer. Spierballenrock uit de koker van de van oorsprong Brabantseenmeeslepend bij tijd en wijlen, luister naar het prachtigeInspeelt de voltallige band vijf nieuwe songs als aftrap van een uitgebreide clubtour diedit weekend al brengt in Groningen voor Eurosonic. 27 januari speeltininen 24 februari ininMet in– vocals, guitars, percussion,– drums,– bass,– guitars,– guitars en Joris Holtackers - keys.

