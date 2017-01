ABN Amro twee jaar langer hoofdsponsor tennistoernooi Ahoy

ABN Amro World Tennistoernooi

Hoofdsponsor ABN Amro heeft het contract met het ATP-tennistoernooi in Ahoy met twee jaar verlengd. Dat maakte de bank donderdag tijdens de persconferentie van het toernooi bekend. De bank blijft tot en met 2019 aan als hoofdsponsor van het evenement in Rotterdam.

Sinds de eerste editie van het toernooi in 1974 is ABN Amro al hoofdsponsor. Daarmee is het de langstlopende samenwerking binnen de ATP World Tour. Ook het rolstoeltennistoernooi, dat gelijktijdig met het hoofdtoernooi wordt gehouden, is ook verlengd tot en met 2019.



Bij de komende editie van het tennisevenement in Rotterdam doen maar liefst 5 top-10 spelers mee, waaronder Rafael Nadal, Stanislas Wawrinka en Thomas Berdych. Andrej Kuznetsov, de nummer 46 van de wereld, is de laagst geklasseerde speler die direct is toegelaten tot het hoofdtoernooi. In het rolstoeltennistoernooi doen 8-top 10 spelers mee, waaronder olympisch kampioen Gordon Reid.



Het ABN Amro World Tennistoernooi wordt van 13 tot en met 19 februari gehouden.