Zanger Re-Play valt 80 kilo af

Mark Dakriet met zijn boek

De zanger van de Rotterdamse R&B-groep Re-Play, Mark Dakriet, is 80 kilo afgevallen. De geboren Rotterdammer woog op zijn dieptepunt 180 kilo en was erg ongelukkig. Met zijn boek 'Never nooit meer', dat deze week verscheen, hoopt Dakriet mensen te motiveren en inspireren.

In de tijd van Re-Play woog de zanger rond de 130 kilo. Dakriet: "Je bent on the road en eet slecht. Chips, chocola: ik bleef maar eten. Soms was ik streng voor mezelf, maar dan zag ik een aanbieding en kocht ik het toch weer."



Dakriet werd steeds zwaarder en ongelukkiger, maar met zijn bandleden en zijn vrouw sprak hij er niet over. "De weegschaal gaf op een gegeven moment zelfs ERROR aan, omdat deze maar maximaal 140 kilo aankon." Zijn gewicht liep uiteindelijk op tot 180 kilo.



Never nooit meer

Het punt van ommekeer bereikte Dakriet toen hij verschillende dingen niet meer kon doen. "Ik kon niet meer met mijn zoontje voetballen en mijn vrouw moest me aankleden."



De druppel was toen Dakriet op de wc zat en zelf niet meer zijn billen kon afvegen. "Toen zei ik tegen mezelf: "Mark, je gaat nu niet ook nog eens je vrouw roepen om te vragen of ze je kan helpen. Het is me gelukt, ik ben opgestaan en toen zei ik: dit never nooit meer."



Dakriet is elke dag gaan ploeteren en zweten. "Eerst durfde ik niet naar een sportschool, dus ben ik 's nachts gaan wandelen en elke dag gezond gaan eten. Regel nummer 1 is voor mij: gooi al het slechte eten je huis uit. Anders kom je toch in de verleiding. Haal het dus gewoon niet in huis, punt."



Op een gegeven moment ging het trainen zo goed, dat anderen aan Dakriet vroegen of ze mee mochten trainen. "Dat werden zoveel mensen, dat ik naast het zingen ook personal trainer ben geworden."



Marathon van New York

Inmiddels is Dakriet 80 kilo afgevallen. Hij weegt nu 100 kilo, maar wil er het liefst nog 10 kilo vanaf krijgen. "Ik wil ooit de marathon van New York lopen, maar door het zware gewicht al die jaren heb ik ook versleten enkels. Als ik nu loop heb ik wel pijn, maar ooit ga ik hem lopen."



"Ik wil mensen motiveren, inspireren. Het boek gaat niet alleen over afvallen, maar het is een motiverend en inspirerend verhaal. Als mensen het even niet meer zien zitten of even in de put zitten: lees het boek en je haalt er veel kracht uit", zegt de zanger.