Tientallen reacties over onbekende urn Capelle

De oproep om tips van de kringloopwinkel en de gemeente Capelle aan den IJssel over een onbekende urn, heeft tientallen reacties opgeleverd. Op Facebook werd de oproep al bijna 200 keer gedeeld.

"We hebben heel veel reacties ontvangen", zegt Jeroen van Eijndhoven van de gemeente Capelle. "Ons bericht is nu 181 keer gedeeld", zei hij donderdag rond de middag tegen RTV Rijnmond."Ook hebben we tientallen telefoontjes en mailtjes gekregen", zegt Van Eijndhoven. Maar de gouden tip van wie de urn is of van wie de as die in de urn zit is, zit er nog niet bij.De gemeente hoopt alsnog het verhaal van de achtergelaten urn in de kringloopwinkel te weten te komen. Als binnen drie maanden niemand zich meldt, wordt de as uitgestrooid.