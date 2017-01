Kou in aantocht: Henk Angenent hoopt op veel ijs

Kunnen de schaatsen uit het vet worden gehaald? Oud-winnaar van de Elfstedentocht Henk Angenent heeft goede hoop dat er volgende week in onze regio op natuurijs geschaatst kan worden.

"Het is nu nog 6,5 graden boven nul, maar het ziet er wel heel goed uit", zegt Angenent optimistisch, terwijl hij zijn rondjes schaatst op de Schaatsbaan Rotterdam.Volgens de oud-topschaatser is het erg afhankelijk van de sneeuw en of die blijft liggen. "Ik hoop op heel veel ijs. Het komt alleen uit een rare hoek, het zuidoosten." In dat deel van het land kunnen de schaatsen waarschijnlijk als eerste ondergebonden worden."Misschien dat er eind volgende week ook in deze regio een landbaan open kan. Als het echt doorzet en er waait niet al te veel wind, dan heb je veel ijsgroei", zegt Angenent.Volgens onze weerman Ed Aldus lijkt het volgende week in onze regio wel degelijk flink te gaan vriezen: "We liggen nog steeds op koers", zegt hij.Bij schaatsenslijper Richard Boot merken ze dat de schaatskoorts langzaam toeneemt.