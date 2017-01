DAR-ambu's door sponsor van zuurstofapparatuur voorzien

Door diefstal en geldgebrek konden de ambu's van de onafhankelijke dierenambulancedienst DAR aan de Carthesiusstraat op Rotterdam Zuid lange tijd geen specialistisch hulpververoer verlenen.

Dankzij een gulle materieelgift van de medische zuurstofapparatuurspecialist Westfalen uit het Duitse Munster kan nu eindelijk weer de mobiele incubator-couveuse voor dierlijke brandslachtoffertjes en genarcotiseerde nooddruftige worden ingezet.



Per jaar staat de wilde weldoener garant voor zo'n 10.000 euro aan outillage en specialistische zuurstofvoorziening, zeg maar.



Na deze toezegging kunnen nu ook de andere ambulances van afgedankte ziekenhuis couveuses voorzien.



Ziekenhuizen die zich geroepen voelen er een of meerdere te scheneken kunen contact opnemen met de DAR aan de Carthesiusstraat.



Jack Kerklaan keek toe hoe ambulancier Peter van Baarle de couveuse en bijbehorende zuurstofvoorziening vanmiddag in z'n dierenziekenauto gehangen kreeg.......