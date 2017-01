Krajicek: 'Startgeld Federer zorgde dit jaar voor meer budget'

Richard Krajicek - Foto: Bart Maat (ANP)

Met vijf top-10 spelers heeft toernooidirecteur Richard Krajicek een zeer sterk deelnemersveld klaar staan voor de komende editie van het ABN Amro World Tennistoernooi in Ahoy. ''Ik ben er heel erg blij mee. We hebben een mooi breed veld'', aldus Krajicek.

In de vorige editie, in 2016, zegde wereldtopper Roger Federer op het laatste moment teleurstellend af vanwege een blessure. Het startgeld dat uiteindelijk niet werd uitgekeerd aan de Zwitser zorgde ervoor dat er meer budget was voor de editie dit jaar. ''Er was inderdaad wat budget over dat we mee konden nemen van vorig jaar, dus dat scheelde inderdaad wel. Dat was erg fijn'', aldus de toernooidirecteur tegenover RTV Rijnmond.



Met toptennissers als Stanislas Wawrinka, Thomas Berdych, Marin Čilić, Dominic Thiem en wereldster Rafael Nadal doen er in februari meer grote namen mee in tegenstelling tot vorig jaar. ''We hebben nu het geluk dat we iemand als Nadal erbij hebben. Dus nu hebben we breed, talenten en een wereldtopper als Nadal'', vertelt de voormalig toptennisser.



Contractverlenging

Tijdens de persconferentie donderdag verlengde hoofdsponsor ABN Amro het contract met het ATP-tennistoernooi in Rotterdam met twee jaar tot en met 2019. ''Het contract liep af, dus dan moet je met elkaar in overleg treden en dat hebben we gedaan na de succesvolle editie in 2016. Dan kom je er heel snel uit dat het voor klanten en tennisliefhebbers zo'n waanzinnig toernooi is'', aldus Ernest Boekhorst van ABN Amro.



Het ABN Amro World Tennistoernooi wordt van 13 tot en met 19 februari gehouden.