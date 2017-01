Miljoenenorders voor Boskalis

Boskalis heeft afgelopen weken meerdere opdrachten in eigen land binnengehaald. Met de klussen is meer dan 200 miljoen euro gemoeid.

De Papendrechtse baggeraar gaat onder meer voor 30 miljoen euro de Tractaatweg (N62) in Zeeland verdubbelen. Het werk begint komend voorjaar en moet in de lente van 2019 klaar zijn.Verder gaat Boskalis met baggerbedrijf Van den Herik een deel van de Twentekanalen in het oosten van het land verruimen. Het is de bedoeling dat er dan bredere schepen door het kanaal kunnen. Het project is goed voor 50 miljoen euro, waarvan de helft voor Boskalis is.Eerder werd al bekend dat het bedrijf uit Papendrecht een dijk in het IJsselmeer gaat versterken. Het gaat om de 25 kilometer lange Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Met dit project is 45 miljoen euro gemoeid.Hoewel Boskalis de laatste tijd zowel in het binnen- als buitenland klussen binnensleept verkeert de baggeraar ook in financiële moeilijkheid.Vanwege verslechterde marktomstandigheden schrapt Boskalis komende jaren 650 banen wereldwijd en worden 24 boten uit de vaart genomen. Het gaat om zo'n 150 banen in Nederland Volgens Boskalis is de lage olieprijs een van de oorzaken van de slechte omstandigheden. De baggeraar krijgt daardoor minder opdrachten om bijvoorbeeld olieplatforms te installeren.