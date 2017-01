Rijnmond Nu live vanuit Papendrecht bij Muziekvereniging Excelsior

De studio van Rijnmond Nu staat vandaag in Papendrecht. We zijn te gast bij Muziekvereniging Excelsior.

Komend weekend speelt de vereniging weer het Nieuwjaarsconcert in theater De Willem en het is stijf uitverkocht. Ruud de Boer praat je uiteraard bij over het nieuws van deze donderdag maar wel met een muzikale omlijsting!Te gast zijn onder anderen de vrouwen en mannen van 'C'est si bon' en je hoort alles over de rijke historie van Excelsior...Reageren op wat je hoort? Bel 010 - 436 44 36 of stuur een mail naar NU@Rijnmond.nl.Een twitterbericht stuur je naar @JournalistRuud :Kijk ook op de homepage van Rijnmond Nu.