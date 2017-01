Mishandelaar meldt zich

In oktober besteedden we in Bureau Rijnmond aandacht aan een zware mishandeling op het Binnenwegplein in Rotterdam. Dat gebeurde na het zomercarnaval op 30 juli. Het 25-jarige slachtoffer werd door een groep mannen zonder pardon in elkaar geslagen omdat ze dachten dat hij iets van ze had gestolen. Dat bleek niet te kloppen maar daar hadden daders geen boodschap aan. Het slachtoffer liep onder anderen een gebroken kaak en een verschoven slaap op. In deze zaak goed nieuws.