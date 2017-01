Getuigen gezocht bij moord Capelle

BR1701_pool01

Vorige week dinsdag, 3 januari rond kwart voor negen, wordt een 47-jarige Pool doodgeschoten aan de Wiekslag in Capelle ad IJssel. Vrijdag werden twee verdachten aangehouden. Een 33-jarige en een 39-jarige Rotterdammer. Het onderzoek gaat onverminderd door. De politie wil graag achterhalen wat zich die avond precies aan de Wiekslag heeft afgespeeld. Wat was de aanleiding voor het schieten? Hoe is de verdachte op de Wiekslag gekomen? Was hij alleen? Hoe is hij gevlucht? Mogelijk heeft de verdachte gebruik gemaakt van de metro?









Alle informatie is welkom. Ook is de politie erg geholpen met omwonenden die beschikken over beveiligingscamera’s die de verdachte misschien hebben vast gelegd op hun weg naar of van de Wiekslag. Bel 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000