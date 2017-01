Medewerkster Poolse supermarkt overvallen

De Poolse supermarkt Sklep Halinka zit aan de Dirk de Derdelaan in Vlaardingen. Een medewerkster woont niet ver van de winkel. De 26-jarige vrouw sluit om acht uur op zaterdag 26 november af en neemt de weekopbrengst mee naar huis. Er is een aantal keer ingebroken in de winkel. Daarom is besloten om de omzet niet meer achter te laten. Rond tien voor half negen rijdt ze de Asserstraat in. En daar wachten drie berovers.