Kommer Damen ereburger van Gorinchem

Kommer Damen (links) met Mark Rutte tijdens het Maritieme Awards Gala 2016 - Foto: Jeroen Jumelet (ANP)

Kommer Damen is benoemd tot ereburger van Gorinchem. Hij is sinds 1991 voorzitter van de Raad van Bestuur van Damen Shipyards. Burgemeester Govert Veldhuijzen reikte hem donderdagmiddag de erepenning uit vanwege zijn grote verdiensten voor de stad.

Damen is door de gemeenteraad tot ereburger benoemd vanwege "zijn grote verdiensten voor de stad en de zorg voor zijn werknemers in zijn bedrijf".



Damen Shipyards is erg belangrijk voor de Gorkumse economie. Bij het bedrijf werken 1500 mensen en het bedrijf koopt zoveel mogelijk in bij lokale leveranciers. Ook is het bedrijf al decennialang sponsor van Gorkumse evenementen, theaters en sportclubs.



Nieuwe aanpak

Kommer Damen begon in 1967 op de scheepswerf van zijn vader en oom. In 1969 werd dat bedrijf opgesplitst en begon hij met zijn vader Scheepswerf Damen N.V. Damen ontwikkelde een nieuwe aanpak om snel in te kunnen spelen op speciale wensen van klanten.



Die werkwijze werd een enorm succes. Het bedrijf groeide uit tot een wereldwijd concern met 9000 werknemers in 34 landen. Jaarlijks bouwt het bedrijf nu zo'n 180 schepen.