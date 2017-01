Jassenactie opnieuw succes: 133 jassen voor daklozen ingeleverd

De jasseninzamelingsactie voor dak- en thuislozen in Rotterdam is donderdag opnieuw een succes gebleken. Er werden 133 jassen ingeleverd. Die komen bovenop de 114 die zaterdag al werden langsgebracht.

Rotterdammer John Hijnen nam vorige week het initiatief voor de inzameling nadat een agent de jas van een dakloze had afgepakt. De jas werd in beslag genomen omdat er een V-logo van een beveiligingsbedrijf opstond.De afpakactie leidde tot veel boze reacties. Veel mensen vonden het niet kunnen dat een dakloze midden in de winter zijn jas moest afgeven. Hijnen kwam daarom met het idee voor een inzamelingsactie.De eerste jassen konden afgelopen zaterdag worden ingeleverd voor het politiebureau op het Doelwater in Rotterdam. Dat leverde 114 jassen op.Hijnen kreeg achteraf echter veel reacties van mensen die niet van de actie afwisten. Hij besloot daarom een nieuwe actie op poten te zetten. Hij ging donderdag van 11.00 uur tot 16.00 uur bij het stadhuis staan.Met succes. De tweede actie leverde onder meer een jas van PostNL en een wegwerkersjas op. Ook kwamen er twee jassen van het luxemerk Armani binnen."Ik had niet verwacht dat er weer zoveel mensen zouden komen", zei Hijnen na afloop. "Er zaten jassen tussen die zo goed als nieuw waren. Er kwam zelfs een vrouw langs die een jas al dertig jaar had, maar hem toch wilde inleveren voor de actie."De jassen zijn na afloop meteen door het Leger des Heils meegenomen en kunnen worden uitgedeeld.Een van de geluksvogels die meteen een jas mee mocht nemen, is Andy. Hij koos een dikke bruine suède jas. "Alsof 'ie voor mij gemaakt is."