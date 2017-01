Peter (80) verzamelt 700 radio's in 60 jaar

Peter Versluis (80) verzamelt al 60 jaar radio's. Peter (80) verzamelt 700 radio's in 60 jaar

In museum de Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam is vanaf zaterdag een aantal bijzondere radio’s te zien. Ze komen uit de verzameling van de 80-jarige Peter Versluis uit Tienhoven.

Al zestig jaar verzamelt Versluis radio’s. Hij heeft er inmiddels zo’n zevenhonderd. Zijn huis staat er helemaal vol mee.



“De garage, de zolder, de logeerkamer. Mijn vrouw had toen ze nog leefde wel één regel: geen radio’s in de woonkamer. Ja, een uit de hand gelopen hobby is het wel”, lacht Peter.



'Een beetje tot leven'

Hij kan zelfs zeggen dat hij de grootste radioverzameling van Nederland heeft. En het leuke is: ze doen het ook nog bijna allemaal. Dat komt doordat Peter niet alleen verzamelaar is; vanaf zijn 13e repareert hij ze ook. “Een radio is een dood ding. Door ze te repareren komen ze een beetje tot leven.”



Dat een deel van de verzameling nu tentoongesteld wordt, is iets waar de verzamelaar bijzonder trots op is. “Ik ben blij dat er belangstelling voor is. Hier ziet niemand ze en kan alleen ik ervan genieten.”



De radiotentoonstelling 'De Radio - van crisis tot welvaart' is te bezoeken tot en met 25 maart.