'Je verbetert de wereld niet met zwerfvuil prikken'

Zwerfvuilprikker Jan Anne Bos in actie

Als u regelmatig door Papendrecht rijdt, heeft u ze vast weleens zien lopen: mensen die vrijwillig al het zwerfvuil opruimen. De 75-jarige Jan Anne Bos is een van hen. De oud-predikant loopt iedere week een rondje om het milieu iets beter te maken.

Bos is nu ongeveer een jaar bezig met het opruimen van zwerfvuil. In die periode heeft hij al duizend blikjes opgepikt. "Ik zoek met name dingen die slecht verteren in het milieu. Plastic is de vijand en natuurlijk blik. Ik houd voor de gein die aantallen bij, maar ik tel alleen de blikjes."



De voormalig predikant is niet de enige die zich om het milieu bekommert in Papendrecht. Hij zegt dat er ongeveer tweehonderd andere mensen ook regelmatig een rondje lopen om zwerfvuil op te ruimen.



Toch blijft Bos nuchter onder zijn goede daad: "Je moet niet denken dat je de wereld verbetert of de hemel verdient. Het staat symbool voor het feit dat we moeten zorgen dat deze mooie wereld overeind blijft voor mijn kleinkind. En als we het verzieken wordt het niets."