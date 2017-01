Dierenschilder Aert Schouman in Chris Natuurlijk van 14 januari

Dierenschilder Aert Schouman, winterse rondleiding Huys ten Donck, pleidooi voor puur eten en boek over licht in Chris Natuurlijk van 14 januari.

Kunst- en natuurliefhebbers, hebben wat om naar uit te kijken: De tentoonstelling Koninklijk Paradijs met het mooiste werk van de 18e-eeuwse dierenschilder Aert Schouman. Conservator Sander Paarlberg blikt in Chris Natuurlijk vast vooruit op de tentoonstelling die op 18 februari wordt geopend door koningin Máxima.Schouman tekende ook de buitenplaatsen en tuinen die zijn rijke opdrachtgevers als aardse paradijzen lieten aanleggen.Zo'n aards paradijs kun je nu nog vinden in Ridderkerk. Van jonkvrouw Catharina Groeninx van Zoelen, krijgt Chris Natuurlijk een rondleiding in en om Het Huys ten Donck , waar op zaterdag 14 januari een winterevent wordt gehouden.In de wintermaanden voelen veel mensen zich somberder dan in het voorjaar. In het boek Licht vertelt Gemma Venhuizen welke invloed licht heeft op ons welzijn. De geograaf en wetenschapsjournalist is op 14 januari te gast in Chris Natuurlijk.Geef het beestje maar een naam. Columniste Jet Manrho verbaast zich over vreemde woorden en pleit voor puur. Vanaf 14 januari lees je op haar blog de column en de foto die zij hierbij maakt.Waar hoor je over mooie parken, goede boeken, of leuke wandelingen? Wat is de beste plek om duurzaam te dansen? Festivals, evenementen, lezingen en tentoonstellingen. Je hoort er meer van bij Chris Natuurlijk! Elke zaterdag van 08.00 tot 09.00 op 93.4 Radio Rijnmond.