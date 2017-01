Dode puppy gevonden in Kralingse Bos

Een trieste vondst in het Kralingse Bos in Rotterdam. In de bosjes bij de Prinses Beatrixlaan heeft iemand een dode pup gevonden, zegt de dierenpolitie donderdag.

Het hondje is naar verwachting ongeveer zeven weken oud. Het is niet bekend of het een reu of teef is en wat voor ras het hondje is.De dierenpolitie vraagt zich af wat er met het dier is gebeurd. "Weggelopen, gedumpt?", zo valt te lezen in een tweet. De politie is naarstig op zoek naar mensen die meer weten.