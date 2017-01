Een nep-overval met een broek zonder gaatje

Justitie heeft anderhalf jaar cel geëist tegen een 22-jarige man uit Poortugaal, die per ongeluk zijn vriend in zijn been had geschoten. Het incident gebeurde in oktober 2015 in Rhoon.

De verdachte had het wapen van een andere vriend van de keukentafel gepakt en had in beschonken toestand de trekker overgehaald. De drie mannen hadden vervolgens verzonnen dat er een overval was geweest op straat.De politie had snel argwaan gekregen. Zo ontbrak bij het slachtoffer een kogelgat in zijn broek. Ook werd er geen bloed op straat aangetroffen, maar wel in de woning. Daarmee geconfronteerd heeft het drietal alsnog bekend dat het anders was gelopen.De 22-jarige schutter zei dat hij nog nooit een wapen in handen had gehad. "Ik kende het alleen uit computerspelletjes. Ik vond het wel interessant en toen ging het ineens af. Mijn vriend zakte in elkaar en ik was in paniek, moest huilen."Tegen de eigenaar van het wapen, een 24-jarige man uit Rhoon, is een half jaar cel geëist. Hij zegt het vuurwapen, samen met stroomstootwapens en busjes pepperspray, uit liefhebberij te hebben aangeschaft. "Ik heb nu een andere hobby. Ik heb meerdere aquaria."De man die was beschoten is militair. Hij wordt apart berecht bij de militaire rechtbank in Arnhem voor het doen van een valse aangifte. Hij diende donderdag bij de Dordtse rechtbank een schadeclaim in tegen de schutter van 19000 euro. "Ik heb hem een half jaar de hand boven het hoofd gehouden. Maar ik heb nog niets van spijt bij hem gemerkt. Ik dacht dat het een vriend was, maar dat is niet zo."Justitie in Rotterdam eist de afgelopen jaren hogere straffen voor het bezit van vuurwapens. "Dit is nou zo'n voorbeeldzaak, waarbij je kan zien wat er fout kan gaan als je alleen maar een wapen in huis hebt." Advocaat Tim Vis wilde dat nuanceren: "Dit is een a-typische zaak zonder connectie met de criminaliteit. Het was slechts een ongezonde fascinatie van mijn cliënt."De rechter in Dordrecht doet op 26 januari uitspraak.