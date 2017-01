Dode Berkel en Rodenrijs is vermiste Delftenaar

Foto: MediaTV

Het lichaam dat woensdag werd gevonden bij een sloot in Berkel en Rodenrijs, is van een vermiste man uit Delft. Dat heeft de politie donderdag gezegd.

De man die vermist werd is de 54-jarige Richard Hogervorst. Hij was sinds november spoorloos. Meerdere zoekacties leverden niets op.



De politie gaat er niet vanuit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen.