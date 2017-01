Connexxion: RET moet voor zichzelf spreken

Vervoersbedrijf Connexxion is boos op de RET vanwege uitspraken van directeur Pedro Peters. Hij stelde dat geen enkel bedrijf het busvervoer in de regio Rotterdam zou kunnen regelen voor het huidige subsidiebedrag van bijna 30 miljoen euro. "De RET-directie spreekt over onze financiële huishouding. Dat moet hij niet doen", zegt zijn collega Bart Schmeink van Connexxion donderdag.

De toekomst van het busvervoer in de regio bleek deze week een heet hangijzer te zijn voor de RET. De onderhandelingen zitten volgens het Rotterdamse vervoersbedrijf muurvast doordat er te weinig geld beschikbaar is en er te hoge eisen worden gesteld.De concessie voor het openbaar vervoer wordt verstrekt door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Middels een inbesteding heeft de RET de opdracht gekregen. Andere partijen mogen niet meedoen.De Metropoolregio stelt eveneens de subsidie voor het vervoer beschikbaar aan de RET. Momenteel is dat jaarlijks zo'n 28 miljoen euro."Wij kunnen voor dat bedrag niet rijden. En ook onze concurrenten zullen het voor dit bedrag niet kunnen doen", zei RET-directeur Peters na zijn nieuwjaarstoespraak over hoe het verder moet na 2019.Die uitspraak schoot Schmeink in het verkeerde keelgat. "Als het de RET niet lukt, dan is dat voor hun rekening. Maar Connexxion kan wel leveren. Ik vind het niet netjes om te stellen dat als de RET het niet kan, dat niemand het dan kan."Schmeink denkt dat zijn bedrijf wel voor ongeveer 28 miljoen euro het busvervoer in de regio Rotterdam kan regelen, of in elk geval een heel eind kan komen. "Ik ken niet alle eisen, want wij mochten niet meedoen, maar ik durf de uitdaging wel aan."