'Minder spoorvertraging door lekkende goederenwagons door nieuw systeem'

Nieuw systeem: minder spoorvertraging door lekkende goederenwagons

ProRail Incidentenbestrijding en de Gezamenlijke Brandweer willen beheerster uitrukken als een tankwagon op het spoor lekt. Tot op heden leidde iedere gemorste druppel tot massaal uitrukken. Met vertraging voor het andere spoorverkeer en overlast voor de omgeving tot gevolg. Dankzij een groene en rode knop moet dat voortaan tot het verleden behoren.

De spreekwoordelijke groene knop wordt ingedrukt als het een relatief onschuldige vloeistof betreft die enkel gevolgen voor het spoorwegemplacement heeft. Is de situatie ernstiger, dan komt de rode knop in het spel en rukken hulpdiensten uit op vol vermogen.



54 keer

Tot op heden gebeurde dat massale uitrukken bij iedere onschuldige druppel. In onze regio gebeurde dat 54 keer in 2016.



In geen enkel geval was de situatie echter bedreigend voor de omgeving, stelt ProRail. De vertraging voor de treinreizigers en vrachtvervoerders waren in veel gevallen wel fors.



Kijfhoek

Regiomanager Henny Kennedy van ProRail Incidentenbestrijding is blij met het nieuwe systeem. Dat wordt nu al gehanteerd voor het gebied rondom de Don Berghuijs kazerne bij Pernis.



Komende maanden zal ook rangeerterrein Kijfhoek overgaan op het nieuwe systeem. Kennedy verwacht dat het aantal vertragingen in de regio hierdoor zal afnemen.



Het systeem werd woensdag gepresenteerd bij de officiële opening van de vernieuwde Don Berghuijs kazerne. Naast de Gezamenlijke Brandweer huist daar vanaf nu ook ProRail Incidentenbestrijding.