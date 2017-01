Jaarwisseling kost Rotterdam bijna 3 ton aan vernielingen

Het Nationale Vuurwerk in Rotterdam 2015

De gemeente Rotterdam heeft aan afgelopen jaarwisseling 284.000 euro schade overgehouden. Vandalen hadden het vooral voorzien op prullenbakken en vuilcontainers.

De schade is minder groot dan vorig jaar. Toen werd er voor 340.000 euro vernield, schrijft burgemeester Ahmed Aboutaleb aan de gemeenteraad.



De RET maakte eerder al bekend dat er veel schade was aan onder meer bushokjes. Er zijn 28 abri's gesloopt. De schade is nu vastgesteld op ongeveer 29.500 euro. Vorig jaar was dat ruim 24.000 euro.



Aanhoudingen

De politie heeft in totaal 27 mensen opgepakt. Dat aantal is flink teruggelopen ten opzichte van de jaarwisseling 2015-2016. Toen werden nog veertig mensen gearresteerd.



Het is onduidelijk wat de daling heeft veroorzaakt. Het is niet zo dat er minder incidenten waren. Dat aantal steeg namelijk van 276 vorig jaar naar 282 dit jaar.



Verder moeten 27 jongeren naar bureau HALT voor vuurwerkovertredingen.



Oogziekenhuis

Het Oogziekenhuis in Rotterdam heeft uit het hele land twintig mensen behandeld die gewond waren geraakt door vuurwerk. Het gaat om twee mensen uit Rotterdam.



Vorig jaar stond de teller op twaalf slachtoffers.