Voedselbank Papendrecht barst uit haar voegen

Voedselbank Papendrecht barst uit haar voegen Voedselbank Papendrecht barst uit haar voegen

De Voedselbank Papendrecht heeft dringend een nieuw pand nodig. Het huidige gebouw is te klein, koud en is met de vier verdiepingen verre van praktisch. "Iets gelijkvloers zou al zo fijn zijn", vertelt vrijwilligster Annie.

De voormalige boerderij aan het Westeind is van buiten een mooi gebouw, maar van binnen is het onhandig ingedeeld. Per keer kunnen twee mensen hun pakket ophalen: één aan de balie voor groente en fruit en één bij de andere balie.



Alle andere mensen moeten buiten in de rij staan, weer of geen weer. Daarbij komt dat cliënten een trap af moeten om bij de groentebalie te komen. "Niet iedereen is daar fysiek toe in staat", aldus Annie.



Zware belasting

Vrijwilligers moeten daardoor trap op en trap af met zware kratten en dat is een zware belasting voor de veelal oudere mensen.



"Een van onze vrijwilligers moest vanwege gezondheidsredenen al stoppen", vertelt penningmeester Henk. "We zoeken al anderhalf jaar een nieuw pand. De Rotary en de gemeente steunen ons wel, maar het heeft nog niet geholpen."



Honderd pakketten

De bijna twintig vrijwilligers van de voedselbank verzorgen iedere week ongeveer honderd voedselpakketten. De norm is onlangs aangepast, waardoor meer mensen aanspraak kunnen maken op de voedselbank.



Annie denkt dat de Voedselbank Papendrecht het hierdoor nog drukker krijgt. "En we zitten nu echt al aan onze max", vertelt Annie. "Als er inderdaad meer mensen komen, moeten we naast donderdag en vrijdag nog een dag opengaan."



Niet alleen de ruimte om mensen te ontvangen baart de voedselbank zorgen. Ook het gebrek aan ruimte om voedsel op te slaan is een probleem. "Overal staan spullen, ook op het kantoor", vertelt Annie. "Overal waar je kijkt, hebben we stapels goederen staan."