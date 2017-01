Loes Luca wint musical award beste actrice

De Rotterdamse Loes Luca heeft donderdagavond een musical award gekregen voor beste vrouwelijke hoofdrol. Ze kreeg de prijs voor haar rol in de musical In de ban van Broadway.

De musical Gelaarsde Poes van het RO-Theater was tien keer genomineerd, maar kreeg twee prijzen: voor beste regie en Alex Klaassen won beste mannelijke hoofdrol.In de ban van Broadway won in het Beatrix Theater in Utrecht de meeste prijzen. Naast de award voor Loes Luca waren er prijzen voor beste bijrol (Bianca Krijgsman), beste scenario en beste toneelbeeld.Musical The Bodyguard kreeg de publieksprijs.